Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану / фото kristenstewartx
У мережі з'явилося перше фото Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани.
На знімки актриса позує в червоному пальто і капелюшку з вуаллю.
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Шанувальники відзначили неймовірну схожість Стюарт і Леді Ді:
"Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що на фотографії Крістен Стюарт, а не Діана", "Я думаю, вона дійсно може це зробити краще! Особливо вираз обличчя!"- зазначили шанувальники.
"Спенсер" - майбутній художній фільм Пабло Ларраїна про принцесу Діану. Головну роль в ньому зіграє Крістен Стюарт.
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