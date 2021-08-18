Новий сезон "Корони" розповість про правління Єлизавети II в 1990-і роки. Зазначається, що це один з найбільш похмурих періодів для королівської сім'ї.

У Британії тривають зйомки п’ятого сезону серіалу "Корона" про життя королеви Єлизавети ІІ та її сім'ї.

Компанія Netflix у Twitter показала ще кілька кадрів з нового сезону серіалу, на яких британська актриса Елізабет Дебікі з'являється в образі принцеси Діани. І, нарешті, з'явилося підтвердження, що принца Чарльза в серіалі зіграє зірка серіалу "Дроти" Домінік Вест. Раніше дані ролі виконували Джош О'Коннор і Емма Коррін, відповідно.

На опублікованих кадрах принцеса Діана і принц Чарльз у виконанні Дебікі і Веста виглядають нещасливою парою. Герой Веста зображений під час фотосесії на свіжому повітрі, а героїня Дебікі - задумливо лежить на дивані.

Нагадаємо, в кінці липня автори "Корони" представили перший кадр з Імельдою Стонтон в ролі британської королеви Єлизавети ІІ.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv — The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021

Роль її чоловіка, принца Філіпа, зіграє Джонатан Прайс. Роль принцеси Маргарет дісталася ще одній відомій британській актрисі Леслі Менвілл.

Зазначимо, у п'ятому сезоні серіалу знову відбулася зміна акторів, оскільки він розповідає про більш пізній період з життя британського монарха - 90-ті роки ХХ століття. Зазначається, що це один з найбільш похмурих періодів для королівської сім'ї.

Прем'єра п'ятого сезону "Корони" очікується на початку 2022 року.

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Автор: Вікторія Гордієнко