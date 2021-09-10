Історія оповідає про підлітковий вік майбутньої принцеси Уельської.

Американська стрімінгова платформа Netflix готує більше контенту про британську королівську сім'ю - крім нового сезону серіалу "Корона", сервіс випустить мюзикл про життя покійної принцеси Діани.

Про це повідомляє New York Post.

"Діана: Мюзикл" стане доступним 1 жовтня. Це справжній бродвейський мюзикл, який був знятий у 2020 році. Трейлер постановки вийшов на YouTube:

Постановка присвячена підлітковому періоду майбутньої принцеси Уельської і оповідає, зокрема, про перші зустрічі 19-річної Діани Спенсер з королівською сім'єю та її спадщину, як однієї з найвідоміших жінок XX століття.

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Прем'єра оригінального мюзиклу відбулася в березні 2020 року, але через пандемію коронавірусу всі виступи були скасовані. Актори знову повернуться на сцену з 2 листопада.

Як вже повідомляв УНІАН, також у 2021 році на екрани вийде інший проект про життя принцеси Уельської - 9 листопада відбудеться прем'єра стрічки "Спенсер", в якій роль Леді Ді виконає голлівудська зірка Крістен Стюарт. Фільм буде присвячений кризі в її відносинах з чоловіком - принцом Чарльзом.

Автор: Станислав Кожемякин