Прем'єра серіалу запланована на 9 грудня. У новому шоу буде 10 епізодів.

Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував перший трейлер серіалу "І просто так" – продовження культового шоу "Секс і місто".

Ролик з'явився на YouTube-каналі сервісу.

За кадром чутно, як головна героїня серіалу Керрі Бредшоу у виконанні Сари Джесіки Паркер міркує про зміни та життя:

"Поки змінюєшся ти, місто змінюється разом з тобою. І просто так починається нова глава".

Продовження серіалу "Секс і місто": трейдер

Крім Сари Джесіки Паркер в ролику показали персонажів Синтії Ніксон та Крістін Девіс.

Також на відео з'явилися три нові героїні серіалу.

"Секс і місто": що відомо про серіал

"Секс і місто" – американський серіал каналу HBO, створений Дарреном Старому. Він виходив з 1998 по 2004 рік. Телесеріал заснований на однойменній книзі журналістки та письменниці Кендес Бушнелл.

Читайте такожТворець "Гри в кальмара" анонсував інший сезон кривавого серіалуОсновний склад протягом усього серіалу залишався колишнім – Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон і Кім Кеттролл. Остання (виконавиця ролі Саманти) відмовилася від зйомок продовження серіалу.

У 2021 році почалася робота над продовженням серіалу "Секс і місто".

Прем'єра серіалу запланована на 9 грудня. У шоу буде 10 епізодів.

Автор: Катерина Шварц