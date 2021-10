У продовженні серіалу буде 10 епізодів.

Продовження культового "Секс і місто"вийде в грудні 2021 року. Новий міні-серіал отримав назву "And Just Like That" ("І просто так...").

Про це повідомляється в Instagram проекту. "Нова глава "Сексу і міста", або як ми вже звикли її називати "І просто так..." за участю улюблених героїв вийде на HBO МАХ у грудні", - повідомила виконавиця головної ролі Керрі Бредшоу Сара Джессіка Паркер.

"Секс і місто": що відомо про серіал

"Секс і місто" - американський серіал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Він виходив з 1998 по 2004 рік. Телесеріал заснований на однойменній книзі журналістки й письменниці Кендес Бушнелл.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг: вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар'єри. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним - Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон і Кім Кеттролл. Остання (виконавиця ролі Саманти) відмовилася від зйомок продовження серіалу.

У 2021 році почалася робота над продовженням "Сексу і місто"- серіалом "І просто так...".

Раніше HBO Max на своєму YouTube-каналі опублікував тизер перезапуску багатосерійної стрічки. Вийшов він недовгим, але інтригуючим.

Автор: Ольга Робейко