Фільм стане доступний на сервісі вже 23 травня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер молодіжного фільму жахів "Вулиця Страху: Королева краси" (Fear Street: Prom Queen), що є однією з його найочікуваніших прем'єр цього року.

Новинка є спін-оффом успішної трилогії Netflix "Вулиця страху" та переносить глядачів у 1988 рік. Напередодні випускного балу учениці школи Шейдісайд борються за підтримку, щоб стати королевою балу. Коли в перегонах з'являється незвичайна кандидатка, деякі з претенденток починають безслідно зникати.

Серед інших у новому фільмі зіграли Аріана Грінблатт ("Барбі", "Бордерлендз"), Індія Фаулер (серіал "Агентство"), Девід Яконо ("Мертві хлопці-детективи") і Кетрін Вотерстон ("Чужий: Заповіт", франшиза "Фантастичні звірі").

Відео дня

Режисером фільму виступив Метт Палмер, який до цього зняв для Netflix психологічний трилер "Калібр" (2018).

Фільм стане доступний на сервісі Netflix вже 23 травня 2025 року.

Трилогія "Вулиця страху" – що відомо

Молодіжна слешер-франшиза "Вулиця страху", знята за мотивами однойменної серії книг американського письменника Р. Л. Стайна, вийшла на Netflix в липні 2021 року, причому усі її тричини випускалися з інтервалом у тиждень. І хоча події усіх фільмів відбувалися у різних часових промішках, усі вони було пов'язані між собою і відбувалися у містечку Шейдісайд, який ЗМІ називають столицею вбивств США.

Зокрема, у фільмі "Вулиця страху, Частина перша: 1994" вбивця тероризував відвідувачів та працівників торгового центру, у "Вулиця страху. Частина друга: 1978" вбивства відбувалися в молодіжному таборі, а у "Вулиця страху. Частина третя: 1666" герої нарешті дізналися, звідки бере початок кривавого прокляття Шейдісайду.

Вас також можуть зацікавити новини: