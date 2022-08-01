Ці фільми покажуть, якими мстивими можуть бути жінки.

Часто жінки стають жертвами агресії чоловіків. І якщо хтось із них ламається, впадає в депресію, то є і ті, які можуть опрацювати травму і рухаються далі. Але є і третя категорія жінок, які за всяку ціну готові відплатити своїм кривдникам.

"Я плюю на ваші могили"

Одного разу Дженніфер Хіллс переживає сексуальне насильство. Але забути про це вона так і не змогла. Щоб їй хоч якось стало легше, вона вирішує переїхати в інше місто. По дорозі в новий будинок вона заїжджає на заправку, де зустрічає трьох місцевих хуліганів. Один з них намагається до неї підкотити, але дівчина йому відмовляє.

Пізніше вона познайомиться з розумово відсталим хлопцем, який прийде до неї в будинок, щоб полагодити унітаз. На знак подяки Дженніфер поцілує його в щоку, а почервонілий хлопець просто втече. Пізніше він про це розповість своїм дружкам з тієї самої трійки. І тоді почнеться найстрашніше. Хлопець, який намагався познайомитися з нею на заправці, вирішить похвалитися перед дружками і за всяку ціну домогтися Дженніфер. Вони увірвуться в її будинок і будуть над нею знущатися, а пізніше Хіллс жорстоко помститься їм за всі образи.

"Убити Білла"

Фільм Квентіна Тарантіно починається епіграфом "Помста - страва, яку подають холодною". У центрі сюжету, вагітна наймана вбивця на прізвисько Чорна Мамба. Під час одруження в неї стріляє людина, на ім'я Білл. Куля в голові жертви, кров на вінчальній сукні, темрява... Але голова у Чорної Мамби виявилася міцною.

"Дияволиця"

Головна героїня жила щасливим життям, поки не дізналася про зраду свого чоловіка зі знаменитою письменницею. Тоді вона вирішує помститися йому за зраду і заручається підтримкою таких же відданих жінок. Весь фільм вона буде намагатися очорнити його в очах громадськості. В результаті їй таки вдасться довести, що на чужому нещасті щастя не побудуєш.

"Залізна хватка"

Після того як бандит Том Чейні вбив батька Метті, чотирнадцятирічна дівчина звернулася до досвідченого стрільця Когберна на прізвисько Забіяка з проханням допомогти їй вистежити Чейні і домогтися справедливості.

За сюжетом фільму саме ця 14-річна дівчинка буде тримати Старий Захід за горло. Її рішучість не має рівних.

"Пані сорок п'ятий калібр"

У центрі сюжету німа швачка, яку в один день двічі ґвалтують. З одним кривдником вона розквиталася практично відразу. Вона вирішує зберегти у себе його пістолет, змінити свою зовнішність і помститися половині чоловічого населення. Попри страшні кадри, фільм воістину заворожує.

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