На фанатів Гаррі Поттера чекають чимало сезонів нового серіалу.

Компанія Warner Bros. Discovery Inc. вирішила створити серіал про Гаррі Поттер. Він може отримати відразу сім сезонів - по одному на кожну з книг Джоан Роулінг.

Warner Bros. продовжує переговори з цього питання, представники компанії вже говорили З Роулінг. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Bloomberg.

"Компанія сподівається, що серіал стане наріжним каменем нової потокової стратегії, про яку наступного тижня буде оголошено материнською компанією HBO, Warner Bros. Генеральний директор цієї компанії, Девід Заслав, і глава HBO Кейсі Блойс працювали над тим, щоб переконати Роулінг зняти новий серіал, але угода не завершена", - вказує видання.

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За даними джерел, в новому серіалі фанати Поттера зможуть глибше зануритися в світ, описаний Роулінг в її книгах. У кожному сезоні планується повністю розкрити кожну з частин історії про чарівника.

У Warner Bros. поки що відмовляються від коментарів. Однак видання стверджує, що вже відомо про роль Роулінг у створенні серіалу. Так, письменниця братиме участь у створенні серіалу, проте вона не буде повністю залучена в роботу над кожною серією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Warner Bros. зайнялися переробкою франшизи "Володаря перснів".

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