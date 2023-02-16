На шанувальників Поттеріани чекає фільм "Гаррі Поттер і прокляте дитя". Там може з'явитися навіть сам Редкліфф.

Компанія Warner Bros. почала роботу над фільмом "Гаррі Поттер і прокляте дитя". Про це заявило видання The Sun, посилаючись на свої джерела. Подейкують, що в картині може з'явитися Деніел Редкліфф.

Як повідомляє джерело, ідея зняти фільм з'явилася після успішної постановки п'єси "Гаррі Поттер і прокляте дитя" в Лондоні. На даний момент проект знаходиться на початковій стадії, тому подробиць дуже мало.

"Всі мріють, щоб повернулися основні зірки фільму, включаючи Деніела Редкліффа, але поки говорити про це рано. Всі, хто працює над проектом, хочуть покликати Деніела, але спочатку потрібно вирішити, скільки буде фільмів, отримати сценарій і визначитися з бюджетом", - цитує The Sun своє джерело.

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Зазначимо, вісім фільмів про "Гаррі Поттера" за книгами письменниці Джоан Роулінг були зняті компанією Warner Bros. Також є приквел "Фантастичні звірі", що розповідає про події за 65 років до початку основних сюжетних дій.

Нагадаємо, з лютого з онлайн-кінотеатрів Росії пропадуть фільми всесвіту Гаррі Поттера.

Також УНІАН писав, що в Києві хочуть перейменувати вулицю Пушкінську на честь актора з Гаррі Поттера.

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