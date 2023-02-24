Йдеться про кілька нових фільмів.

Компанія Warner Bros. Pictures вирішила переробити легендарну франшизу "Володар перснів". Виявляється, історія Джона Толкіна може отримати продовження.

Як повідомляє Variety, 23 лютого під час телеконференції генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав заявив, що нещодавно призначені керівники студії Майк Де Лука і Пем Абді вже вирішили створити кілька фільмів по франшизі "Володар перснів". Відомо, що нові проекти будуть розроблені лейблом WB New Line Cinema.

Однак поки що проект залишається на рівні обговорень. Компанія ще не задіяла кінематографістів. Сценаристи Філіпа Бойенс, Пітер Джексон і Френ Уолш, які працювали над фільмами франшизи "Володар перснів" відзначили, що вони знають про новий проект і їм повідомляють про кожен крок до створення продовження історії.

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"Ми з нетерпінням чекаємо можливості поговорити з ними (компанією Warner Bros. - УНІАН), щоб почути їхнє бачення розвитку франшизи", - розповіли сценаристи.

За словами керівників Майк Де Лука і Пем Абді, компанія New Line "зробила безпрецедентний крок віри", щоб втілити весь неймовірний світ "Володаря перснів" на великому екрані". Вони також відзначили, що дві трилогії не вмістили в себе весь всесвіт, яку придумав Толкін.

Раніше також стало відомо, що Warner Bros. почала роботу над продовженням ще однієї легендарної франшизи. Компанія планує зняти фільм "Гаррі Поттер і проклята дитина".

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