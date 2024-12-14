З перших днів актор захищав Україну у складі ТРО, а згодом доєднався до 3-ї штурмової.

На фронті загинув український актор театру і кіно Яків Ткаченко. Про це повідомив кінорежисер Олесь Санін у Facebook.

"На щиті Яків Ткаченко Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою!". – написав він.

Актор Євген Черников повідомив, що Ткаченко з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави став на захист України. "Неординарний та яскравий. Знав Якова з 2016 року, бачив його становлення як щирого патріота нашої країни! З перших днів він захищав нас у складі ТРО а згодом доєднався до 3-ї штурмової. Яків створив багато яскравих образів в нашому кіно і назавжди залишиться в наших серцях і пам'яті. Бути воїном - жити вічно". – написав він у Facebook.

Відео дня

До повномасштабного вторгнення Яків Ткаченко працював у театрі та знімався в кіно, де зіграв ролі у фільмах "Червоний", "Припутні", "Безславні кріпаки", "Ціна правди". Також актор виконав роль у фільмі кінорежисера Олеся Саніна "Довбуш" опришка Івана Сабата. У перші дні великої війни з Росією Яків Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра. Був поранений двічі, але повертався у стрій.

Демобілізувавшись у 2023 році, актор знявся в кількох серіалах. Але згодом вирішив повернутися на фронт і пішов в Третю окрему штурмову бригаду.

Хто Такий Яків Ткаченко

Яків Ткаченко народився 2 лютого 1979 року в Дніпрі (на той час Дніпропетровськ). У складі ЗСУ воював, зокрема, під Вугледаром.

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