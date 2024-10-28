Артист потрапив в ДТП.

Помер актор Максим Шпаковський, який зіграв роль бандита в серіалі "Свати". Артист родом із Криму загинув внаслідок аварії на 49-му році життя.

Новину про це поширили пропагандистські ЗМІ. Росіяни пишуть, що Шпаковського не стало у п'ятницю, 25 жовтня. Він потрапив в ДТП у Севастополі. Актора доставили в лікарню з численними травмами, але медики не змогли врятувати його.

За інформацією з драматичного театру Чорноморського флоту імені Бориса Лавренєва, травми чоловіка були несумісні з життям, і він помер в лікарні.

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Максим народився в Севастополі. Там він закінчив університет, після чого почав працювати в театрі. Він знімався у четвертому сезону серіалу "Свати", де зіграв роль рекетира. Після анексії півострова артист залишився жити в Криму та підтримував війну в Україні.

За свою кар'єру він знявся у близько 50 картинах. Переважно це були російські стрічки. Зокрема, він зіграв роль у пропагандистському фільмі "Пригрів" про війну в Україні. У стрічці росіяни зображували окупантів "героями" та просували свої наративи про "утиски російськомовних" на Донбасі.

Нагадаємо, раніше помер зірка серіалу "Рятувальники Малібу". Майкл Ньюман 18 років боровся з хворобою.

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