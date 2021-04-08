Наразі Дестіні посідає першу сходинку у рейтингу букмекерів.

Представниця Мальти на Євробаченні 2021 Дестіні Чукуньєре висловила побоювання, що розмір її країни може негативно вплинути на голосування глядачів конкурсу.

Про це повідомляє Євробачення Україна на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУкраїна виступить на Євробаченні-2021 у першому півфіналі"Я знаю, наскільки ми маленькі як країна, і це складно, коли справа доходить до телеголосування", - переймається дівчина.

Наразі Дестіні посідає першу сходинку у рейтингу букмекерів, проте співачка зауважила, що цей факт нічого для неї не означає.

"Я ні на що не сподіваюся, особливо перемогти. Я їду туди, щоб показати свій найкращий виступ, а далі - буде, що буде", - сказала конкурсантка.

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Букмекери віддають перше місце конкурсантці з Мальти Дестіні Чукуньєре з композицією Je Me Casse.

Другу сходинку посідає представник Швейцарії Gjon's tears з піснею Tout l'univers.

"Бронзу" букмекери прогнозують учасниці з Франції Barbara Pravi з композицією Voilà.

Наша країна у прогнозах букмекерів піднялася на 17 сходинку, раніше вона посідала 19-ту.

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Автор: Ольга Робейко