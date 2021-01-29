Опубліковано склад журі та правила.

Відбір пісні гурту Go_A для пісенного конкурсу Євробачення-2021 таки відбудеться, але без глядачів. Композицію обиратиме журі.

Читайте такожУкраинская группа Go_A выпустила новую песню с клипом (видео)Про це йдеться на Facebook-сторінці «Євробачення Україна».

До складу журі увійшли:

Джамала - співачка, переможниця Євробачення-2016;

- співачка, переможниця Євробачення-2016; Євген Філатов - соліст гурту The Maneken, продюсер;

- соліст гурту The Maneken, продюсер; Руслан Квінта - музичний продюсер, композитор;

- музичний продюсер, композитор; Ярослав Лодигін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу телебачення;

- член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу телебачення; Дмитро Хоркін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо.

Зазначається, що згідно з правилами, гурт Go_A має представити не менше двох пісень для відбору. Кожен член журі оцінюватиме композиції балами від 1 до 5. Пісня, що набере у сумі найбільше балів, стане переможницею відбору.

«З якою ж саме композицією Go_A будуть представляти Україну на Євробаченні 2021 - дізнаємося до 10 березня», – говориться в повідомленні.

Євробачення-2021: що відомо

Конкурс відбудеться у Роттердамі у травні.

Півфінали пройдуть 18 та 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються чинними.

Для участі у шоу усі переможці відборів мають представити нові пісні.

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Автор: Катерина Шварц