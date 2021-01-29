Відбір пісні гурту Go_A для пісенного конкурсу Євробачення-2021 таки відбудеться, але без глядачів. Композицію обиратиме журі.
Читайте такожУкраинская группа Go_A выпустила новую песню с клипом (видео)Про це йдеться на Facebook-сторінці «Євробачення Україна».
До складу журі увійшли:
- Джамала - співачка, переможниця Євробачення-2016;
- Євген Філатов - соліст гурту The Maneken, продюсер;
- Руслан Квінта - музичний продюсер, композитор;
- Ярослав Лодигін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу телебачення;
- Дмитро Хоркін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо.
Зазначається, що згідно з правилами, гурт Go_A має представити не менше двох пісень для відбору. Кожен член журі оцінюватиме композиції балами від 1 до 5. Пісня, що набере у сумі найбільше балів, стане переможницею відбору.
«З якою ж саме композицією Go_A будуть представляти Україну на Євробаченні 2021 - дізнаємося до 10 березня», – говориться в повідомленні.
Євробачення-2021: що відомо
- Конкурс відбудеться у Роттердамі у травні.
- Півфінали пройдуть 18 та 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються чинними.
- Для участі у шоу усі переможці відборів мають представити нові пісні.
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