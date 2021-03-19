Опубліковано рейтинг країн-учасників Євробачення 2021 за результатами голосування фанатів конкурсу.
Про це Євробачення Україна повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Так, перше місце, за версією фанів, посідає представник Швейцарії Gjon's tears з піснею Tout l'univers.
На другій сходинці опинилася конкурсантка із Сан-Марино Senhit із піснею Adrenalina.
Третю позицію посідає представниця Кіпру Elena Tsagkrinou із композицією El Diablo.
Четверте та п'яте місця посідають Мальта ( Дестіні Чукуньєре з композицією Je Me Casse) та Франція (Barbara Pravi з піснею Voil à).
Україні єврофани віддали 14 сходинку.
Прогнози букмекерів на Євробачення 2021
Згідно з прогнозами букмекерів, лідерство серед фаворитів Євробачення 2021 - у Швейцарії. На другому місці опинилася Мальта, далі йде Болгарія.
Четверта та п‘ята сходинка дісталися Франції та Італії.
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