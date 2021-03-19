Перша сходинка збігається й у прогнозах букмекерів, й за версією фанів.

Опубліковано рейтинг країн-учасників Євробачення 2021 за результатами голосування фанатів конкурсу.

Про це Євробачення Україна повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Так, перше місце, за версією фанів, посідає представник Швейцарії Gjon's tears з піснею Tout l'univers.

На другій сходинці опинилася конкурсантка із Сан-Марино Senhit із піснею Adrenalina.

Третю позицію посідає представниця Кіпру Elena Tsagkrinou із композицією El Diablo.

Четверте та п'яте місця посідають Мальта ( Дестіні Чукуньєре з композицією Je Me Casse) та Франція (Barbara Pravi з піснею Voil à).

Україні єврофани віддали 14 сходинку.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2021

Згідно з прогнозами букмекерів, лідерство серед фаворитів Євробачення 2021 - у Швейцарії. На другому місці опинилася Мальта, далі йде Болгарія.

Четверта та п‘ята сходинка дісталися Франції та Італії.

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Автор: Ольга Робейко