"Суспільне" вже приймає заявки на участь у нацвідборі.

У травні 2022 року відбудеться масштабний пісенний конкурс Євробачення, а пройде він в Турині (Італія). У зв'язку з цим "Суспільне" вже почало приймати заявки на участь у Національному відборі.

З 14 грудня по 21 січня проходитиме попередній відбір, а потім відбудеться фінал, на якому і оберуть представника від України на участь у конкурсі. Також наголошується, що сам фінал відбудеться в лютому 2022 року.

Читайте також"Любов і блогери": з'явився трейлер української комедії"Пісня, яку учасник виконує на конкурсі, повинна бути оригінальною, створеною без використання інших творів, що не виходила в реліз і/або не виконувалася публічно до 1 вересня 2021 року. Хронометраж пісні становить не більше трьох хвилин, пісня може бути виконана будь-якою мовою. Виключні права на пісню в повному обсязі повинні належати учаснику з правом передавати їх "Суспільному" і ЄМС в обсязі, визначеному Правилами Нацвідбору, угодами з учасником і правилами міжнародного конкурсу", - йдеться в заяві "Суспільне".

Зазначимо, господарем Євробачення-2022 стане місто Турин. Великий фінал пройде в Арені PalaOlimpico 14 травня. Півфінали - 10 і 12 травня.

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Автор: Діана Могилєвич