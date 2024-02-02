Подивитися в Україні номіновану на "Оскар" комедійну драму можна буде з 29 лютого.

Вийшов український трейлер комедійної драми "Залишенці" (The Holdovers), що є одним з головних претендентів на "Оскар-2024".

Події фільму відбуваються напередодні Різдва 1970 року. Пол Ганем, учитель античних культур та мов в елітній академії, якого недолюблюють як учні, так і інші вчителі, отримує завдання доглядати групу студентів, що залишаються на канікули через нескладені іспити. За кілька днів батько одного з них забирає хлопців кататися на лижах, а в академії залишається Ганем, шкільна кухарка Мері, яка щойно втратила сина у В'єтнамі, та Ангус, розумний і непокірний учень, який склав іспити, але не може поїхати додому на свята. Поступово їхня взаємна неприязнь переростає у несподівану дружбу.

Головні ролі у фільмі виконали Пол Джаматті (серіал "Мільярди", фільми "Нокдаун", "Ілюзіоніст"), Да'Він Джой Рендольф (фільм "Загублене місто", серіал "Вбивства в одній будівлі") та Домінік Сесса, для якого це дебютна роль в кіно.

Режисером фільму виступив Александер Пейн, який до цього зняв фільми "Зменшення" та "Нащадки".

Прем'єра фільмі відбулася в серпні 2023 року на Telluride Film Festival, а в американський прокат він вийшов наприкінці жовтня. Поступово фільм став справжнім хітом: якщо у перший вікенд прокату його показували лише у шістьох кінотеатрах, то протягом третього тижня він вже поширився майже на 800 кінотеатрів. Коли стало відомо, що фільм отримав п'ять номінацій на "Оскар", увага глядачів до нього зросла ще більше. Наразі він зібрав вже майже 32 мільйони доларів в прокаті, тоді як, за даними ЗМІ, на виробництво "Залищенців" витратили близько 10 мільйонів доларів.

Окрім номінацій на "Оскар", фільм також отримав величезну кількість інших престижних нагород та номінацій, в тому числі перемоги на "Золотому глобусі" та Critics' Choice Movie Awards в акторських категоріях. Також фільм має сім номінацій на BAFTA.

Нині оцінка фільму на IMDb становить 8 із 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 97% схвалення від критиків з позначкою "Сертифікована свіжість" та 91% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили фільм в 82 бали зі 100 з позначною "Обов'язкове до перегляду" (відповідає характеристиці "всезагальне визнання"), а широка аудиторія – в 8 балів з 10 ("в цілому позитивні відгуки").

В український прокат фільм вийде вже 29 лютого 2024 року.

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