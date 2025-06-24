В український прокат фільм вийде 7 серпня 2025 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила новий трейлер фільму жахів "Зброя" (Weapons), що є одним з найочікуваніших горорів цього літа.

За сюжетом фільму, коли всі діти з того самого класу, окрім однієї дитини, таємниче зникають тієї ж ночі й у той самий час, спільнота залишається із запитанням – хто або що стоїть за їхнім зникненням?

Головні ролі у стрічці зіграли Джош Бролін ("Старим тут не місце", "Сікаріо", "Люди в чорному 3", "Дедпул 2", франшиза "Месники"), Джулія Ґарнер ("Місто Гріхів 2", "Вовкулака", "Фантастична четвірка: Перші кроки", серіали "Озарк", "Вигадана Анна"), Олден Ейренрайк ("Оппенгеймер", "Ведмідь під кайфом"), Остін Абрамс (серіали "Ейфорія", "Ходячі мерці"), Бенедикт Вонґ ("Марсіянин", "Прометей", франшиза "Доктор Стрендж", серіал "Проблема трьох тіл") та інші.

Відео дня

Цікаво, що спочатку роль батька одного з зниклих дітей, Арчера Граффа, мав виконати всюдисущий Педро Паскаль, але у 2024 році він покинув проект через несумісність графіків – його замінив Джош Бролін.

Зняв фільм американський режисер Зак Креґґер, який здобув широку популярність завдяки горору "Варвар" 2022 року. Також він виступив одним з продюсерів цьогорічного техно-горору "Компаньйон".

В український прокат фільм вийде 7 серпня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: