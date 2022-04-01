За його словами, він вже достатньо зробив у цій сфері.

60-річний американський актор і комік Джим Керрі заявив про свою готовність завершити акторську кар'єру.

Про це повідомляє Access Hollywood.

За словами Керрі, він досить вже зробив - знявся в багатьох культових фільмах, отримав престижні нагороди, а тепер можна і "на пенсію" піти.

"Я йду на пенсію, так, напевно. Я досить серйозний", - сказав актор.

При цьому він зазначив, що готовий знятися в якомусь фільмі, якщо це буде важливо для людей.

"Це залежить від того... якщо ангели принесуть якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, який говорить мені, що це буде дійсно важливо для людей, то я, можливо, знімуся", - додав Керрі.

Чим відомий Джим Керрі

Найбільш відомий за участю у фільмах "Маска" (1994), "Бетмен назавжди" (1995), "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" (1994), "Ейс Вентура 2: Коли кличе природа" (1995), "Тупий і ще тупіший" (1994), "Брехун, брехун" (1997), "Брюс Всемогутній" (2003), "Шоу Трумана" (1998), "Людина на Місяці" (1999), "Вічне сяйво чистого розуму" (2004) і "Грінч - викрадач різдва" (2000).

Володар двох і номінант на шість "Золотих глобусів", номінант на премію BAFTA, а також володар ряду інших премій. Є одним з найбільш високооплачуваних коміків США і всього світу.

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