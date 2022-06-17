Композицію артистки випустили сьогодні, у ній підняли актуальні для кожного українця запитання.

Найвідомішій "рибці" українського шоу-бізу - 31 рік. Епатажна реперка та хіп-хоп-виконавиця Alyona Alyona разом зі співачкою Jerry Heil в ефірі "Сніданку з 1+1" презентували свою спільну пісню.

За період війни дівчати випустили вже третю спільну пісню "Чому?". Раніше вони презентували спільну композицію "Молитва за Україну".

"Чому у людей забрали домівки? Чому у людей забрали безпеку? Чому страждають невинні? Чому ллються дитячі сльози? Невже людство збилося з дороги, і така страшна ціна за шлях додому? З приходом війни ми з Jerry Heil усвідомили: найкраще благо в світі — це служити", - написала Alyona Alyona у своєму Instagram.

Артиски зазначають, що через розв'язану Росією війну у кожного українця в голові крутиться забагато думок, на які складно знайти відповіді.

"Усі істини — прості. Рідна земля не має аналогів. Інтуїція — це голос душі. І якщо повторювати ці істини собі зранку і перед сном, якщо чути себе, якщо любити, не очікуючи любові, якщо шанувати рідну землю, то і простір навколо вас буде чистий, як джерельна вода", - йдеться в описі до композиції в YouTube.

Раніше українські артисти Jerry Heil і Kalush Orchestra надихнулися несподіваним приїздом до Львова голлівудської актриси і посла ООН Анджеліни Джолі і записали дня неї пісню.

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