Олег Псюк, фронтмен гурту KALUSH Orchestra, який є фіналістом Нацвідбору на Євробачення 2022, поділився планами щодо співпраці з іншими виконавцями.
Про це він розповів в інтерв’ю Styler.
За словами Псюка, гурт хоче заспівати дуетом з Емінемом. Розраховують, що в разі успіху на Євробаченні така співпраця стане можливою.
"Чекаємо, коли відповість. Можливо, якщо виграємо Євробачення 2022 року, то він сам напише з пропозицією", - каже Псюк.
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Розповідаючи про співпрацю з українськими виконавцями, фронтмен гурту каже, що про жодну колаборацію гурт не шкодує.
"Робота з іншими артистами була для пошуку загальної синергії, обмін досвідом для створення крутих робіт", - додає він.
Раніше українська співачка Аліна Паш звинуватила KALUSH в плагіаті. Вона заявила, що у своїй щедрівці вони скопіювали аранжування її пісні.