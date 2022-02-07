Про жодну вже наявну колаборацію гурт не шкодує.

Олег Псюк, фронтмен гурту KALUSH Orchestra, який є фіналістом Нацвідбору на Євробачення 2022, поділився планами щодо співпраці з іншими виконавцями.

Про це він розповів в інтерв’ю Styler.

За словами Псюка, гурт хоче заспівати дуетом з Емінемом. Розраховують, що в разі успіху на Євробаченні така співпраця стане можливою.

"Чекаємо, коли відповість. Можливо, якщо виграємо Євробачення 2022 року, то він сам напише з пропозицією", - каже Псюк.

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Розповідаючи про співпрацю з українськими виконавцями, фронтмен гурту каже, що про жодну колаборацію гурт не шкодує.

"Робота з іншими артистами була для пошуку загальної синергії, обмін досвідом для створення крутих робіт", - додає він.

Раніше українська співачка Аліна Паш звинуватила KALUSH в плагіаті. Вона заявила, що у своїй щедрівці вони скопіювали аранжування її пісні.

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