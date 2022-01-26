Аліна Паш звинуватила групу Kalush в плагіаті.

Українська співачка Аліна Паш звинуватила групу Kalush в плагіаті. Вона заявила, що у своїй щедрівці вони скопіювали аранжування її пісні.

Аліну обурило те, що група використовувала у своїй пісні звук контрабаса, який максимально схожий на той, що в її пісні "Bosorkanya".

"Не знаю, як назвати це - нахабне копіювання або шанобливе запозичення? Навіть тональність та ж", - заявила Паш.

Група Kalush не стала сперечатися зі співачкою. Учасники погодилися з тим, що мелодія схожа, а саундпродюсер Стас Чорний пообіцяв виправити це непорозуміння. Також він зазначив, що це вийшло абсолютно випадково.

Читайте такожЕлтон Джон заразився коронавірусом і скасував концертиДо слова, група Kalush і Аліна Паш пройшли у фінал нацвідбору на Євробачення 2022. Вже 12 лютого стане відомо, хто з українських артистів представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі.

Нагадаємо, хто виступатиме у фіналі нацвідбору на Євробачення 2022.

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