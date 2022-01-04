Артистка анонсувала виступи в Харкові, Херсоні та Запоріжжі.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, анонсувала концерти в Україні. Вона планує виступити в Харкові, Запоріжжі та Херсоні.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

Зірка планує приїхати в українські міста з програмою The Best. Вона назвала дати концертів: 20 травня – Харків, 22 травня – Запоріжжя, 23 травня – Херсон.

Читайте також"Я жива": Ані Лорак презентувала новий альбом (фото, відео)За словами Ані Лорак, вона вирушить у тур з оновленою програмою The Best, раніше представленою під час концерту в Одесі в серпні 2021 року.

"Обов'язково буде блок з українськими хітами, а також новими піснями, які заплановані до виходу напередодні туру", - зізналася артистка.

Як повідомлялося, Ані Лорак у серпні 2021 року виступила в Одесі. Це був перший її сольний виступ в Україні з 2014 року, коли вона переїхала жити і виступати в країну-агресор - Росію.

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