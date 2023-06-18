Шанувальники не очікували на такий поворот подій.

Український співак Володимир Дантес виступив на сольному концерті Monatik в Луцьку і разом з мультиартистом виконав хіт групи "ДіО фільми" - "Дівчинка Оля".

Артисти несподівано для шанувальників виконали пісню, яка давно їм полюбилася, українською мовою.

Звичайно, глядачі не залишилися байдужими. У мережі вони написали, що спочатку не зрозуміли, що це за пісня, але на приспіві вся зала підспівувала.

Відео дня

Реакція мережі на пісню "Дівчинка Оля"

"Це так драйвово"

"Клас"

"Вау, як круто слухати цей трек вже українською"

"Крутяк"

Варто відзначити, що шанувальники згадали і Вадима Олійника, з яким Дантес спочатку співав цю пісню. Вони в подиві, чому на сцені його не було і не розуміють, куди він зник з шоу-бізнесу.

Нагадаємо, група "Діо фільми" була створена в 2008 році після того, як Дантес і Олійник перемогли на "Фабриці зірок-2". Артисти випустили кілька хітів, які увійшли до альбому "Мені вже 20".

У 2015 році група розпалася. Дантес пішов у сольне плавання, а про Олійника мало що чути. Він не з'являється на великій сцені.

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