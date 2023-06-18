Український співак Володимир Дантес виступив на сольному концерті Monatik в Луцьку і разом з мультиартистом виконав хіт групи "ДіО фільми" - "Дівчинка Оля".
Артисти несподівано для шанувальників виконали пісню, яка давно їм полюбилася, українською мовою.
Звичайно, глядачі не залишилися байдужими. У мережі вони написали, що спочатку не зрозуміли, що це за пісня, але на приспіві вся зала підспівувала.
Реакція мережі на пісню "Дівчинка Оля"
- "Це так драйвово"
- "Клас"
- "Вау, як круто слухати цей трек вже українською"
- "Крутяк"
Варто відзначити, що шанувальники згадали і Вадима Олійника, з яким Дантес спочатку співав цю пісню. Вони в подиві, чому на сцені його не було і не розуміють, куди він зник з шоу-бізнесу.
Нагадаємо, група "Діо фільми" була створена в 2008 році після того, як Дантес і Олійник перемогли на "Фабриці зірок-2". Артисти випустили кілька хітів, які увійшли до альбому "Мені вже 20".
У 2015 році група розпалася. Дантес пішов у сольне плавання, а про Олійника мало що чути. Він не з'являється на великій сцені.