Ці пісні стали більш популярними під час війни в Україні.

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну на території незалежної України. Проте наш народ героїчно дає відсіч окупантам, як на передовій, так і в інформаційному просторі.

З перших днів вторгнення і досі українці підтримують наших військових, голосно говорять про війну в Україні та знімають патріотичні відео під хіти, які вже стали певним гімном. Саме ці треки підтримують бойовий дух українців та додають сил для боротьби з загарбниками.

"Доброго вечора, ми з України"

Діджеї, які створили хіт, що надихає українців на перемогу, вже стали зірками не тільки у рідному Кременчуці, а й по всій країні. Трек "Доброго вечора, ми з України" зібрав десятки мільйонів переглядів у різних адаптаціях на відео- та аудіо платформах і очолив кілька міжнародних музичних чартів, а автори отримали відзнаки.

"Ой у лузі червона калина"

Ця пісня була гімном Українських січових стрільців, а зараз, під час війни, лунає майже з кожної праски. Ба більше, українські артисти регулярно знімають відео, де співають саме цю пісню.

"Stefania"

Пісня "Stefania" українського гурту Kalush Orchestra, з якою вони поїдуть на Євробачення 2022, зараз набула дещо іншого сенсу. Вона стала мегапопулярною в соціальних мережах, українці знімають під неї патріотичні відео. Соліст гурту Олег Псюк казав про те, що "Stefania" стала піснею-подякою не лише для його матері, якій він її і присвятив, а для всіх мам, які переживають за своїх дітей та оберігають їх від лиха війни.

"Не твоя війна"

Після того, як почалась війна на Донбасі в 2014 році Святослав Вакарчук написав пісню "Не твоя війна". І ось уже вісім років вона збережена в плейлистах українців.

"Тримай"

Пісня "Тримай" у виконанні Христини Соловій наразі набула нового, більш глибокого сенсу. Слова з пісні "Тримай мене міцно, одною рукою. Так сильно і ніжно вбивай мене. Віддай мені муку, своїми руками. Моїми губами лікуй, лікуй, себе" влучили у самісіньке серце українських жінок, чиї чоловіки зараз захищають нашу країну та щодня наражають себе на небезпеку.

Віримо у наші ЗСУ! Віримо у перемогу України!

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