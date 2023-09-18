Давня пісня Кароль отримала нове звучання.

Солістка українського гурту SESTRA Інеса Грицаєнко переклала українською мовою пісню Тіни Кароль "Жизнь продолжается". Нова версія треку отримала назву "Життя посміхається".

"Ти летиш так високо

Не відчув її тепло

І забувши про все святе

Ти розбиваєшся

І відкрив очі свої

Ти кричиш на самоті

Та невже моє життя

Мені посміхається", - співає Грицаєнко.

Як відреагували користувачі мережі

"Як красиво"

"Вогонь"

"Дуже прикольно, мені подобається"

Чим відома Інеса Грицаєнко

Інеса Грицаєнко - українська співачка, солістка гурту "SESTRA". Фіналістка відбіркового туру конкурсу "Євробачення 2013". Учасниця 5-го сезону шоу "X-фактор" і фіналістка шоу "Голос країни".

Після участі в шоу Інеса почала займатися групою. Трек "У мирному Києві" увійшов до топ 100 найбільш ротованих на радіо.

Нагадаємо, раніше Інеса Грицаєнко переклала українською пісню переможниці Євробачення-2023 Loreen - "Tattoo". Слухачі прийшли в захват від нової версії пісні.

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