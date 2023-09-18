Солістка українського гурту SESTRA Інеса Грицаєнко переклала українською мовою пісню Тіни Кароль "Жизнь продолжается". Нова версія треку отримала назву "Життя посміхається".
"Ти летиш так високо
Не відчув її тепло
І забувши про все святе
Ти розбиваєшся
І відкрив очі свої
Ти кричиш на самоті
Та невже моє життя
Мені посміхається", - співає Грицаєнко.
Як відреагували користувачі мережі
- "Як красиво"
- "Вогонь"
- "Дуже прикольно, мені подобається"
Чим відома Інеса Грицаєнко
Інеса Грицаєнко - українська співачка, солістка гурту "SESTRA". Фіналістка відбіркового туру конкурсу "Євробачення 2013". Учасниця 5-го сезону шоу "X-фактор" і фіналістка шоу "Голос країни".
Після участі в шоу Інеса почала займатися групою. Трек "У мирному Києві" увійшов до топ 100 найбільш ротованих на радіо.
Нагадаємо, раніше Інеса Грицаєнко переклала українською пісню переможниці Євробачення-2023 Loreen - "Tattoo". Слухачі прийшли в захват від нової версії пісні.