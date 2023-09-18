Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Солістка українського гурту SESTRA Інеса Грицаєнко переклала українською мовою пісню Тіни Кароль "Жизнь продолжается". Нова версія треку отримала назву "Життя посміхається".

"Ти летиш так високо

Не відчув її тепло

І забувши про все святе

Ти розбиваєшся

І відкрив очі свої

Ти кричиш на самоті

Та невже моє життя

Мені посміхається", - співає Грицаєнко.

Як відреагували користувачі мережі

  • "Як красиво"
  • "Вогонь"
  • "Дуже прикольно, мені подобається"

Чим відома Інеса Грицаєнко

Інеса Грицаєнко - українська співачка, солістка гурту "SESTRA". Фіналістка відбіркового туру конкурсу "Євробачення 2013". Учасниця 5-го сезону шоу "X-фактор" і фіналістка шоу "Голос країни".

Після участі в шоу Інеса почала займатися групою. Трек "У мирному Києві" увійшов до топ 100 найбільш ротованих на радіо.

Нагадаємо, раніше Інеса Грицаєнко переклала українською пісню переможниці Євробачення-2023 Loreen - "Tattoo". Слухачі прийшли в захват від нової версії пісні.

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