Слухачі в захваті від української версії пісні.

Українська співачка Інеса Грицаєнко, яка є учасницею дуету SESTRA, зробила кавер на пісню переможниці Євробачення-2023 Loreen. Вона переклала на українську сингл Tattoo і вразила потужним виконанням.

Пісня українською легко запам'ятовується, адже в ній досить прості, але водночас милозвучні слова.

"Без тебе вже не можу я,

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змінів усе моє життя.

Без тебе далі не піду,

ти на тілі мов тату.

І хай все в світі проти нас,

знаю, настане наш час"

Реакція мережі на український кавер

"Пісня вийшла сильнішою, ніж у Лорін"

"Це жах, як красиво"

"Сильний голос"

"Я вже хочу її завантажити"

"Найкращий кавер, який я коли-небудь чула"

"Це розрив"

Чим відома Інеса Грицаєнко

Інеса була учасницею "Голосу країни", проте здобути перемогу їй не вдалося. Пізніше вона стала членом дуету SESTRA. Разом з Аліною Сакс вони випустили кілька популярних пісень - "Чом ти не прийшов", "П'яна", "Молюся і вірю".

Раніше УНІАН назвав 10 найкращих пісень Євробачення, які терміново потрібно додати в плейлист.

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