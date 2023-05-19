Українська співачка Інеса Грицаєнко, яка є учасницею дуету SESTRA, зробила кавер на пісню переможниці Євробачення-2023 Loreen. Вона переклала на українську сингл Tattoo і вразила потужним виконанням.
Пісня українською легко запам'ятовується, адже в ній досить прості, але водночас милозвучні слова.
"Без тебе вже не можу я,
змінів усе моє життя.
Без тебе далі не піду,
ти на тілі мов тату.
І хай все в світі проти нас,
знаю, настане наш час"
Реакція мережі на український кавер
- "Пісня вийшла сильнішою, ніж у Лорін"
- "Це жах, як красиво"
- "Сильний голос"
- "Я вже хочу її завантажити"
- "Найкращий кавер, який я коли-небудь чула"
- "Це розрив"
Чим відома Інеса Грицаєнко
Інеса була учасницею "Голосу країни", проте здобути перемогу їй не вдалося. Пізніше вона стала членом дуету SESTRA. Разом з Аліною Сакс вони випустили кілька популярних пісень - "Чом ти не прийшов", "П'яна", "Молюся і вірю".
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