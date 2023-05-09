Музиканти вразили своєю відвертістю.

Група Let 3 виступила на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення-2023. Вони представляли Хорватію, яка п'ять років не потрапляла навіть у фінал.

Хлопці вирішили виправити ситуацію і вразити глядачів шокуючим номером, щоб цього разу їх оцінили по-максимуму. Так, музиканти вийшли на сцену без штанів. Втім, це вже не перший раз, коли вони настільки відверті з глядачами.

Як розповів "голос" Євробачення Тимур Мірошниченко, учасники гурту неодноразово виступали голими, а також влаштовували й інші перформанси для привернення уваги.

На Євробаченні вони виконали пісню Mama ŠČ! Їхні пісні часто містять провокаційні та вульгарні тексти.

Відзначимо, група була створена в Рієці в кінці 1980-х років. Група підтримувала ліберальний характер, оскільки вони часто орієнтувались на консервативну політику та церкву, а також висловлювали підтримку прав жінок та ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, український гурт TVORCHI випустив потужне відео у день Євробачення.

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