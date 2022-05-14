Сьогодні український гурт запалив на сцені Євробачення.

Сьогодні, 14 травня, відбувся фінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. Цього року Україну представляла реп-група Kalush Orchestra.

Ще до приїзду учасників бенду в Турин букмекери прогнозували їм перемогу в конкурсі. А після кількох репетицій і першого півфіналу, коли Kalush Orchestra підірвали весь зал і змусили глядачів аплодувати стоячи, вони остаточно закріпили своє місце на лідерській позиції.

Так, у фіналі конкурсу Kalush Orchestra виступили під 12 номером. Глядачі все так само заворожено слухали їх хіт "Стефанія", а в кінці виступу встали і розмахували українськими прапорами. Хлопці по-справжньому запалили на сцені і в черговий раз довели, що гідні цієї перемоги.

Нагадаємо, раніше соцмережі відреагували на виступ гурту Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення 2022.

Вас також можуть зацікавити новини: