Українці вже відреагували на гучний виступ гурту.

10 травня в Турині відбувся перший півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. Під шостим номером виступила українська група Kalush Orchestra, яка зуміла зірвати оплески глядачів і прорвалася у фінал.

Користувачі мережі відзначили, що Kalush Orchestra "порвали" Євробачення, гідно представивши Україну. Більш того, букмекери пророкують нашій країні перемогу.

Крім того, в одному з інтерв'ю соліст гурту Олег Псюк заявив, що якщо Україна переможе цього року в конкурсі, то наступного року його проведуть у його рідному місті Калуш, на честь якого і названо гурт.

Нагадаємо, Kalush Orchestra після вибухового виступу потрапили до фіналу Євробачення 2022.

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