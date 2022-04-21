Український гурт "Крихітка" презентував пісню, яку присвятив звільненим від російських окупантів українським містам.
"Ми написали цю пісню кілька років тому і виконували на наших концертах. Сьогодні, як і багато інших текстів, її слова звучать зовсім інакше. Сьогодні ми хочемо, щоб наша музика стала саундтреком історії визволення наших міст від російських військ і звучала для перемоги України", - йдеться в описі до відео.
Відзначимо, гурт "Крихітка" був заснований в Києві в 2007 році як проект колишніх учасників гурту "Крихітка Цахес" Саші Кольцової, Миколи Матковського, а також музикантів Дмитра Мрачковського та Олександра Зленка.
Нагадаємо, раніше Анна Трінчер проникливо заспівала заспівала про біль українок.
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