Нова пісня увійшла до мініальбому співачки.

Після тріумфу на "Євробаченні-2024", де співачка Jerry Heil разом з реперкою alyona alyona посіли 3 місце, виконавиця представила новий мініальбом "MARIA". До нього увійшло чотири пісні про особисті переживання артистки та духовність.

Головний сингл альбому "VIRGIN MARIA" став ідейним продовженням конкурсної пісні "Teresa & Maria". Основний сенс треку – протест проти тиску стандартів.

"Це пісня про зіставлення божественного та людського від імені дівчини, яку завжди з кимось порівнювали. Ідейне продовження треку "Teresa & Maria", де йдеться про дуальність: божественну та людську. Я вірю, що людина — це дійсно продовження Бога, проте вимагати від жінки бути святою — це ідеалізація, яка має наслідки", – поділилася Jerry Heil.

До пісні виконавиця презентувала концептуальний ролик, режисером якого став кліпмейкер Інді Хаіт. У відео співачка постає в буденних ситуаціях, які нагадують картини епохи Відродження.

"Цей кліп став для мене "оголенням" після Євробачення. Ми зняли захисні лати, щоб показати людину під ними. За допомогою художніх засобів режисер створив з простих образів справжні картини. Це стало відкриттям для мене: емоції можна побачити й без будь-яких додаткових артефактів – достатньо поглянути в очі", – пояснила артистка.

Щодо альбому, то його складу увійшло інтро, в якому поєднується пісня про жінок та уривок вірша Івана Франка "Сикстинська Мадонна". Другою піснею стала "AVE MARIA". В ньому Jerry Heil розповідає про свої переживання під час повномасштабного вторгнення. Третім треком стає головний сингл "VIRGIN MARIA", а завершує альбом хіт "Teresa & Maria".

Нагадаємо, раніше Jerry Heil і Аlyona Аlyona показали кліп про єднання жінок.

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