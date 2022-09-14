Українська співачка вперше з початку повномасштабної війни випустила пісню.

Відома українська співачка Катерина Бужинська вперше після 24 лютого випустила пісню і показала кліп на неї. У відеороботі вона використовувала реальні кадри війни в Україні.

"Відео надзвичайно точно зображує українське сьогодення завдяки використаним кадрам військової хроніки, а емоційності йому надають трагічні та радісні моменти з життя реальних людей - військових та їхніх родин. Серед них можна бачити членів моєї сім'ї - тато і брат", - розповіла артистка, коментуючи кліп.

Свою нову роботу Катерина присвятила захисникам, які зараз воюють на передовій, рятуючи свою країну і своїх співвітчизників.

"Це пісня-молитва "білого ангела-хранителя", яким є для захисника мама, дружина, сестра, дочка, батько, дідусь і бабуся – кожен українець, який чекає з поля бою свого воїна і молиться за нього і нашу перемогу. Вона про надзвичайну віру в силу і міцність духу солдата, про те, що добро обов'язково долає зло, а любов – смерть", - поділилася Бужинська.

Сама знаменитість після 24 лютого поїхала з дітьми до Болгарії, звідки підтримувала Батьківщину на інформаційному та культурному фронті.

Нагадаємо? Jerry Heil довела до сліз кліпом з мамою.

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