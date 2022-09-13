Мама відомої співачки завжди мріяла про музику і сцену, проте довго не наважувалася здійснити ці мрії.

Українська співачка Jerry Heil випустила щемливу композицію зі своєю мамою. Так зірка вирішила підтримати мрію своєї матері Людмили Шемаєвої, яка завжди мріяла про те, щоб співати. Спільний трек отримав назву "Не сестри".

"Цього разу фіт не з alyona alyona. Це дует з мамою! Мама з раннього дитинства мріяла співати для людей, проте в селі вчитися не було можливості, а далі життя склалося інакше. Однак всю свою любов до музики вона передала мені, вкладаючи з батьком в моє становлення всі можливі ресурси! Пора повертати любов! Маминої мрії більше 50 років - і сьогодні вона збулася", - поділилася з шанувальниками Jerry Heil.

Відомо, що автором слів став Іван Клименко. У пісні закладена історія України та її "злої сестри".

Коментатори захоплені такою чуттєвою і життєвою композицією. Багато пишуть, що пісня і кліп довели їх до сліз.

Нагадаємо, Jerry Heil розповіла, як американці ставляться до українців. Зірка, яка зараз почала навчання в університеті Берклі, поділилася враженнями.

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