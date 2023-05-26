Відео з піснею вже збирає сотні тисяч переглядів.

Хітмейкери KOLABA спільно зі співачкою Оксаною Білозір випустили ремікс на її пісню "Горобина ніч". Цей трек був хітом у 2000-ні роки, а нині він отримав нове дихання.

Анонс пісні "розірвав" TikTok ще до того, як музиканти представили кліп та повну версію хіта. Відео з Білозір та учасниками KOLABA збирають сотні тисяч переглядів.

Нещодавно вони представили кліп на YouTube. Відео отримало чимало реакцій. У коментарях користувачі сперечаються та намагаються зрозуміти, чи дійсно новий ремікс хітовий, а не крінжовий (такий, що викликає "іспанський сором").

"Наша ціль зробити так, щоб улюблений український хіт наших батьків "Горобина ніч", зазвучав по-новому та став актуальним для сучасної молоді", - пояснили ідею реміксу музиканти.

Ремікс на хіт Білозір "Горобина ніч" - відео

"Горобина ніч" - оригінальна версія

Що пишуть коментатори

Користувачі мережі, які переглянули кліп та відео у TikTok, пишуть:

"Це такий крінж! Але качає, мушу визнати"

"Дуже круте виконання"

"Не знаю, не люблю ці ремікси... Оригінальні версії, що цієї пісні,що пісні Бобула, подобаються набагато більше"

"Гарно, ви даєте життя старим хітам і витягуєте динозаврів української естради. Ще є Павло Зібров, Стефан Гіга, Алла Кудлай і так далі"

"Співає гарно... Але, танцювати як не вміла, так і не вміє".

Популярні ремікси

Нагадаємо, нещодавно хітмейкери з KOLABA дали ніжній пісні CHEEV нове дихання. Окрім цього, на початку цього року мережу "розірвала" нова версія народної пісні "Парова машина". Все почалося з аматорського відео Ярини Квасній, яке дівчина опублікувала в TikTok.

У квітні мережу підірвала нова версія пісні "Чоловік Герасим". Український народний хіт отримав сучасну обробку та став дуже популярним у мережі.

Вас також можуть зацікавити новини: