Відео отримало чимало реакцій / скриншот

Хітмейкери KOLABA спільно зі співачкою Оксаною Білозір випустили ремікс на її пісню "Горобина ніч". Цей трек був хітом у 2000-ні роки, а нині він отримав нове дихання.

Анонс пісні "розірвав" TikTok ще до того, як музиканти представили кліп та повну версію хіта. Відео з Білозір та учасниками KOLABA збирають сотні тисяч переглядів.

Нещодавно вони представили кліп на YouTube. Відео отримало чимало реакцій. У коментарях користувачі сперечаються та намагаються зрозуміти, чи дійсно новий ремікс хітовий, а не крінжовий (такий, що викликає "іспанський сором").

"Наша ціль зробити так, щоб улюблений український хіт наших батьків "Горобина ніч", зазвучав по-новому та став актуальним для сучасної молоді", - пояснили ідею реміксу музиканти.

Ремікс на хіт Білозір "Горобина ніч" - відео

"Горобина ніч" - оригінальна версія

Що пишуть коментатори

Користувачі мережі, які переглянули кліп та відео у TikTok, пишуть:

  • "Це такий крінж! Але качає, мушу визнати"
  • "Дуже круте виконання"
  • "Не знаю, не люблю ці ремікси... Оригінальні версії, що цієї пісні,що пісні Бобула, подобаються набагато більше"
  • "Гарно, ви даєте життя старим хітам і витягуєте динозаврів української естради. Ще є Павло Зібров, Стефан Гіга, Алла Кудлай і так далі"
  • "Співає гарно... Але, танцювати як не вміла, так і не вміє".

Популярні ремікси

Нагадаємо, нещодавно хітмейкери з KOLABA дали ніжній пісні CHEEV нове дихання. Окрім цього, на початку цього року мережу "розірвала" нова версія народної пісні "Парова машина". Все почалося з аматорського відео Ярини Квасній, яке дівчина опублікувала в TikTok.

У квітні мережу підірвала нова версія пісні "Чоловік Герасим". Український народний хіт отримав сучасну обробку та став дуже популярним у мережі.

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