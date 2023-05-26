Хітмейкери KOLABA спільно зі співачкою Оксаною Білозір випустили ремікс на її пісню "Горобина ніч". Цей трек був хітом у 2000-ні роки, а нині він отримав нове дихання.
Анонс пісні "розірвав" TikTok ще до того, як музиканти представили кліп та повну версію хіта. Відео з Білозір та учасниками KOLABA збирають сотні тисяч переглядів.
Нещодавно вони представили кліп на YouTube. Відео отримало чимало реакцій. У коментарях користувачі сперечаються та намагаються зрозуміти, чи дійсно новий ремікс хітовий, а не крінжовий (такий, що викликає "іспанський сором").
"Наша ціль зробити так, щоб улюблений український хіт наших батьків "Горобина ніч", зазвучав по-новому та став актуальним для сучасної молоді", - пояснили ідею реміксу музиканти.
Ремікс на хіт Білозір "Горобина ніч" - відео
"Горобина ніч" - оригінальна версія
Що пишуть коментатори
Користувачі мережі, які переглянули кліп та відео у TikTok, пишуть:
- "Це такий крінж! Але качає, мушу визнати"
- "Дуже круте виконання"
- "Не знаю, не люблю ці ремікси... Оригінальні версії, що цієї пісні,що пісні Бобула, подобаються набагато більше"
- "Гарно, ви даєте життя старим хітам і витягуєте динозаврів української естради. Ще є Павло Зібров, Стефан Гіга, Алла Кудлай і так далі"
- "Співає гарно... Але, танцювати як не вміла, так і не вміє".
Популярні ремікси
Нагадаємо, нещодавно хітмейкери з KOLABA дали ніжній пісні CHEEV нове дихання. Окрім цього, на початку цього року мережу "розірвала" нова версія народної пісні "Парова машина". Все почалося з аматорського відео Ярини Квасній, яке дівчина опублікувала в TikTok.
У квітні мережу підірвала нова версія пісні "Чоловік Герасим". Український народний хіт отримав сучасну обробку та став дуже популярним у мережі.