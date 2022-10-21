Зробити ремікс на пісню CHEEV "Мрієшся", як зізнаються KOLABA, їх надихнув його перший хіт "Гарно так".

KOLABA спільно з виконавцем нашумілого хіта "Гарно так" CHEEV записали ремікс версію на пісню "Мрієшся".

Пісня поєднує ритмічний ремікс та глибоку лірику про внутрішні переживання. За словами CHEEV, ця пісня — про відчуття людини після розставання, коли новий етап у житті ще не встиг розпочатись, а привиди минулого продовжують наздоганяти.

"Зробити ремікс на пісню CHEEV "Мрієшся" нас надихнув його перший хіт "Гарно так", який з першого прослуховування засідає глибоко в душу. Переживши емоцію, передану в новому творі, ми хотіли подати в своїй інтерпритації та таким чином донести своє бачення цього емоційного шедевру!" – зазначили KOLABA.

Оригінальна версія "Мрієшся"

Хто такий CHEEV

CHEEV – автор та виконавець власних пісень з Мінська, який співає українською та білоруською мовою. Здобувши досвід у якості учасника музичних талант-шоу в Україні та Білорусі та кавер-виконавця, артист сформував власний стиль, у якому він комбінує популярну музику з елементами інді, альтернативи.

CHEEV — це чіпкі баладні мелодії разом із танцювальними бітами та яскравими приспівами. Чуттєвий вокал та тексти про внутрішні переживання, знайомі кожному слухачеві.

KOLABA - що це за проект

KOLABA – це музичний проект, який з перших днів війни почав висловлювати свою громадянську позицію та засуджувати дії Російської Федерації. Проект був створений для підтримки морального духу ЗСУ та усіх Українців.

Також одна і з основних цілей – це розвиток та популяризація Української музики (колаборації з артистами в нетипових для них стилях та ремікси).

Хіти KOLABA: "Пацики на Моциках", "Патрон пес Dance" та ремікси на популярних артистів "EeOneGuy, To Eternity - Теплий дощ", "Маша Кондратенко - Ванька-Встанька" завірусились в ТіkТоk та YouTube.

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