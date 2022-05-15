Український музичний гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" виграв цьогорічне Євробачення.

Італійський рок-гурт Måneskin, який був переможцем пісенного конкурсу Євробачення у 2021 року, привітав український гурт Kalush Orchestra з цьогорічною перемогою на конкурсі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні гурту Måneskin у Twitter.

"Так, Україно! Kalush Orchestra - любов. Це означає навіть більше, аніж добре заслужена перемога! У темні часи музика завжди здатна принести світло і зблизити усіх. Дякуємо вам, Євробачення", - наголосили учасники гурту Måneskin.

Як відомо, у суботу, 14 травня відбувся великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022, участь у якому брали 25 музичних виконавців і колективів з 25 країн.

За підсумками голосування загальної глядацької аудиторії та національних жюрі український музичний гурт Kalush Orchestra отримав сумарно найбільшу кількість голосів і виграв конкурс.

Український гурт набрав 631 голос. На другому місці британський співак Сем Райдер з піснею "Space Man" отримав 466 голосів.

Наступного року Україна буде втретє приймати цей музичний конкурс.

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