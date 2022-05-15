14 травня 2022 року в Турині визначили переможця Євробачення 2022. Прогнозовано перше місце посіла українська група Kalush Orchestra.
Нижче зібрані виступи всіх 25 учасників гранд-фіналу.
1. Чехія: We Are Domi-Lights Off
2. Румунія: WRS-Llámame
3. Португалія: Маро-Saudadе, saudade
4. Фінляндія: The Rasmus-Jezebel
5. Швейцарія: Маріус Бер-Boys Do Cry
6. Франція: Алван і Ахез-Fulenn
7. Норвегія: Subwoolfer-Give That Wolf a Banana
8. Вірменія: Роза Лінн-Snap
9. Італія: Mahmood і BLANCO-Brividi
10. Іспанія: Шанель-SloMo
11. Нідерланди: S10-De diepte
12. Україна: Kalush Orchestra-Stefania
Після свого виступу у фінальному турі, під час оплесків один з учасників групи зі сцени сказав: "Будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі"! Прямо зараз!".
13. Німеччина: Малік Гарріс-Rockstars
Представник Німеччини Malik Harris виступив з гітарою, на якій був напис "Peace for Ukraine".
14. Литва: Моніка Лю-Sentimentai
15. Азербайджан: Надір Рустемлі-Fade to black
16. Бельгія: Джеремі Макізе-Miss You
17. Греція: Аманда Тенфиорд - Die Together
18. Ісландія: Сігга, Бета і Елін-Með hækkandi sól
Ісландська група Systur закликала до миру в Україні.
19. Молдова: Zdob și Zdub і Frații Advahov-Trenulețul
20. Швеція: Корнелія Джейкобс-Hold Me Closer
21. Австралія: Шелдон Райлі-Not The Same
22. Великобританія: Сем Райдер-Space Man
23. Польща: Охман-River
24. Сербія: Констракта-In Corpore Sano
25. Естонія: Стефан-Hope
Глядачі Євробачення були майже одноголосні, віддавши Україні максимальну кількість балів - 439. Це рекорд для наших артистів за всю історію Євробачення.
А максимальні 12 балів Україні присудило національне журі Польщі, Литви, Румунії, Латвії та Молдови.
Зазначимо, незадовго до початку Євробачення президент України Володимир Зеленський закликав світ підтримати Kalush Orchestra.
А після свого виступу Kalush Orchestra звернулися зі сцени Євробачення із закликом допомогти врятувати захисників "Азовсталі" та Маріуполя.