14 травня в Турині стало відомо ім'я переможця Євробачення.

14 травня 2022 року в Турині визначили переможця Євробачення 2022. Прогнозовано перше місце посіла українська група Kalush Orchestra.

Нижче зібрані виступи всіх 25 учасників гранд-фіналу.

1. Чехія: We Are Domi-Lights Off

2. Румунія: WRS-Llámame

3. Португалія: Маро-Saudadе, saudade

4. Фінляндія: The Rasmus-Jezebel

5. Швейцарія: Маріус Бер-Boys Do Cry

6. Франція: Алван і Ахез-Fulenn

7. Норвегія: Subwoolfer-Give That Wolf a Banana

8. Вірменія: Роза Лінн-Snap

9. Італія: Mahmood і BLANCO-Brividi

10. Іспанія: Шанель-SloMo

11. Нідерланди: S10-De diepte

12. Україна: Kalush Orchestra-Stefania

Після свого виступу у фінальному турі, під час оплесків один з учасників групи зі сцени сказав: "Будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі"! Прямо зараз!".

13. Німеччина: Малік Гарріс-Rockstars

Представник Німеччини Malik Harris виступив з гітарою, на якій був напис "Peace for Ukraine".

14. Литва: Моніка Лю-Sentimentai

15. Азербайджан: Надір Рустемлі-Fade to black

16. Бельгія: Джеремі Макізе-Miss You

17. Греція: Аманда Тенфиорд - Die Together

18. Ісландія: Сігга, Бета і Елін-Með hækkandi sól

Ісландська група Systur закликала до миру в Україні.

19. Молдова: Zdob și Zdub і Frații Advahov-Trenulețul

20. Швеція: Корнелія Джейкобс-Hold Me Closer

21. Австралія: Шелдон Райлі-Not The Same

22. Великобританія: Сем Райдер-Space Man

23. Польща: Охман-River

24. Сербія: Констракта-In Corpore Sano

25. Естонія: Стефан-Hope

Глядачі Євробачення були майже одноголосні, віддавши Україні максимальну кількість балів - 439. Це рекорд для наших артистів за всю історію Євробачення.

А максимальні 12 балів Україні присудило національне журі Польщі, Литви, Румунії, Латвії та Молдови.

Зазначимо, незадовго до початку Євробачення президент України Володимир Зеленський закликав світ підтримати Kalush Orchestra.

А після свого виступу Kalush Orchestra звернулися зі сцени Євробачення із закликом допомогти врятувати захисників "Азовсталі" та Маріуполя.

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