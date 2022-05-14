Він запевнив шанувальників у тому, що це не завадить групі виступити.

Соліст італійської рок-групи Maneskin Даміано Давид травмувався перед виступом на фіналі Євробачення 2022.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Співак опублікував фотографію, на якій спирається на тростину. Він встиг запевнити шанувальників у тому, що його виступ не скасовується.

"Ми все одно рознесемо сцену. Не турбуйтеся про мене. Люблю вас всіх", - повідомив він у Stories.

Як відомо, група Maneskin здобула перемогу на Євробаченні в 2021 році. Сьогодні, 14 травня, вони виступлять на фіналі Євробачення.

Раніше УНІАН повідомляв, як пройшов перший і другий півфінал Євробачення 2022.

Україну на конкурсі представляє Гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania". УНІАН зібрав список сайтів, на яких можна буде дивитися онлайн-трансляцію Євробачення.

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