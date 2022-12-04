Ці пісні ви точно додасте в свій плейлист.

Стало відомо, які пісні у 2022 році звучали з кожної праски. Серед цих треків ви впізнаєте ті, які були популярні як у соціальній мережі TikTok, так і на інших музичних майданчиках.

Журнал Time склав список з пісень, які або вже є у вашому плейлисті, або після їхнього прослуховування опиняться там.

HARDY - JACK

Харді - американський співак і автор пісень у стилі кантрі. Він написав пісні для Florida Georgia Line, Кріса Лейна, Блейка Шелтона, Далласа Сміта, Томаса Ретта та Моргана Валлена. Висхідна зірка потрапив у чарти з синглами "Rednecker" та "One Beer". У своїх піснях він розкриває досить складні теми, не боячись осуду громадськості.

MUNA - Kind Of Girl

MUNA - американська електронна поп-група, що складається з Кеті Гевін, Жозетт Маскін та Наомі Макферсон. У пісні "Kind of Girl" група закликає любити себе, незважаючи ні на що. У житті бувають різні події, і не завжди хороші. Однак єдине, що рятує навіть в найтемніші часи, - любов.

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

Ця пісня просто розірвала TikTok, отримавши безліч лайків і репостів. До того ж користувачі мережі зняли величезну кількість роликів під цей звук. Це історичний подвиг Сем Сміт, оскільки пісня "Unholy" була у всіх музичних чартах.

Pheelz - Finesse

Трек "Finesse" також підкорив TikTok завдяки пам'ятному хору. Крім того, він увійшов в саундтрек FIFA 23, тому ви її почуєте ще дуже багато разів.

Sudan Archives - ChevyS10

Sudan Archives черпала натхнення у різних африканських музикантів, включаючи камерунського електронного музиканта Френсіса Бебі та суданського скрипаля Асіма Гораші. Вона також натхненна ірландською музикою. Під час виступів Sudan Archives іноді використовує електронні педалі ефектів і електронні біти, а також виступала в складі струнного квартету.

Steve Lacy - Bad Habit

Пісня "Bad Habit" - м'яка суміш задумливої туги, грайливого флірту і відвертих вібрацій. У його варіації лірика прозвучала зухвало, але це не скасовує того, що вона наповнена зрозумілими для кожної людини почуттями. Прослуховуючи цю пісню, ви впізнаєте себе.

Hittkidd, GloRilla - F.N.F

Ця пісня про прихожанку, яка після знайомства з ганста-репером кардинально змінює своє життя. Також в треку піднімається тема не тільки прощання з колишнім життям і звичками, але і з колом спілкування. GloRilla кричить подружкам, що тепер вона вільна у всіх своїх проявах.

Part Of The Band - The 1975

Сам текст пісні має небагато сенсу. Втім і автор зізнавався, що не завжди розуміє, який сенс вклав в цей трек. При цьому артист переконаний, що пісня вийшла крутою, незважаючи на безглуздий потік свідомості в тексті.

Tokischa x Anuel AA x Ñengo Flow - Delincuente

"Delincuente" - це відоме музичне відео, яке займало місця в популярних топ-чартах, таких як "100 найкращих пуерто-риканських пісень" та інших. Непереборна енергія Tokischa і потужний рок-вокал роблять цю пісню видатною. Головний сенс в тому, щоб не звертати увагу на громадськість, а робити так, як хочеться саме тобі.

Bad Bunny - Tití Me Preguntó

Bad Bunny підкорив слухачів новою піснею завдяки чудовому голосу, швидким куплетам і "брудним" співом. Навіть його зітхання звучать сексуально. До того ж цей трек підкорив всі чарти, в тому числі і соцмережі.

Нагадаємо, раніше Spotify назвав найкращих виконавців та найпопулярніші пісні 2022.

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