Стрімінговий сервіс Spotify підбив підсумки року і назвав найбільш прослуховуваних артистів, найбільш "вірусних" виконавців, найкращі пісні та альбоми. Рейтинг базується на кількостях прослуховувань всередині сервісу.
Найбільш прослуховувані артисти 2022
Рейтинг відкрив Bad Bunny - пуерто-риканський репер, співак, автор пісень і актор. Місце найпопулярнішого артиста за версією Spotify він займає з 2020 року.
Разом з ним в топ увійшла Тейлор Свіфт. Вона стала не тільки другою найпопулярнішою артисткою року в світі, але і кращою артисткою в Австралії, Великобританії, Ірландії, Малайзії, на Філіппінах, в Новій Зеландії, в Катарі, Словенії та Сінгапурі. На третьому місці - Drake, на четвертому - The Weeknd, замикає п'ятірку лідерів K-pop група BTS.
Найпопулярніші артисти 2022
Найбільш "вірусними" артистами були ті, чия музика найчастіше викладалася на платформах через Spotify. Реліз Тейлор Свіфт "Midnights" підняв артистку на перше місце. На другому - The Weeknd, потім - Bad Bunny. Четверте та п'яте місця - BTS та Лана Дель Рей відповідно.
Найкращі пісні 2022
"As It Was" від Гаррі Стайлса займає перше місце в рейтингу Spotify. На другому місці розташувався трек британської інді-рок-групи Glass Animals "Heat Waves". The Kid LAROI і його пісня "STAY" стала третьою за популярністю піснею року. "Me Porto Bonito" і "Tití Me Pregunto" - четверте і п'яте місця відповідно.
Найпопулярніші альбоми 2022
Лідером став альбом Bad Bunny "Un Verano Sin ti". "House" Гаррі Стайлса на другому місці. На третьому - дебютний альбом Олівії Родріго "SOUR".
Ед Ширан, який підтримав Україну, з альбомом "=" на четвертому місці. Американець Doja Cat з альбомом "Planet Her (Deluxe)" замикає п'ятірку лідерів.
Нагадаємо, названо переможців American Music Awards 2022.