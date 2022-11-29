Альбом вийде навесні наступного року і отримає назву "72 Seasons".

Всесвітньо відомий гурт Metallica 28 листопада представив композицію "Lux Æterna" ("Вічне сяйво"). Цей трек стане частиною майбутнього альбому під назвою "72 Seasons".

В альбом увійдуть 12 треків загальною тривалістю 77 хвилин. Самі артисти описують дану концепцію як відображення 18 років (або 72 "сезонів") життя людини.

Як повідомляється на YouTube-каналі гурту, продюсерами альбому виступили Грег Фідельман, Джеймс Хетфілд і Ларс Ульріх. Реліз відбудеться 14 квітня 2023 року. Відразу після цього музиканти відправляться в тур Європою та Північною Америкою.

"72 сезони - перші 18 років нашого життя, які формують наше справжнє або фальшиве "я"... Значна частина нашого дорослого досвіду є відтворенням або реакцією на цей досвід дитинства", - цитує фронтмена групи Metallica видання Revolver.

Про групу Metallica

Американська метал-група була створена в 1981 році. За час існування музиканти підкорили мільйони сердець по всьому світу. Колектив увійшов до "великої четвірки треш-металу" поряд з Slayer, Megadeth і Anthrax.

Нагадаємо, благодійний фонд метал-групи Metallica пожертвував $500 тисяч українським біженцям.

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