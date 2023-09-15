Співачка ROXOLANA вразила фанів сучасною версією пісні.

Хіт "Не стій під вікном", який у 90-х співала Руся (Ірина Поривай, сестра Наташі Корольової), отримав нове життя. Співачка ROXOLANA випустила танцювальний кавер на трек та "підірвала" мережу.

"Композицію у 1989 році створили Анатолій Матвійчук (текст) та Костянтин Осауленко (музика) для співачки Русі. Трек "Не стій під вікном" увійшов до її дебютного альбому "Ворожка", який став першим україномовним поп-альбомом сучасної України. Створюючи лірик-відео до ремейку "Не стій під вікном" ROXOLANA та режисерка Юлія Літинська надихались кліпом Русі, який вийшов на каналі УТ-1 у 1989 році. Також у відео можна знайти кілька "пасхалок" до оригінальної роботи Русі", - йдеться в описі до кліпу, який співачка вже представила на YouTube.

ROXOLANA додала пісні сучасного вайбу, а також трохи переробила текст. У кліпі вона, зокрема, танцювала на тлі старих телевізорів, на екранах яких показували фото співачки Русі.

У коментарях фани оцінили кавер. Вони пишуть, що пісня стане хітом ще раз, але вже на більш сучасному рівні. Також користувачі зазначили:

"Дуже класне і стильне нове виконання"

"Класна. Стильна. Оригінальна"

"Це розрив!"

"Цікавий погляд на пісню! Дуже драйвово та візуально приємно"

"Руся і Роксолана - файне комбо".

"Не стій під вікном" - кавер від ROXOLANA

"Не стій під вікном" - оригінальна версія пісні Русі

Хто така співачка Руся

Співачка Ірина Поривай була неймовірно популярною у 90-х роках. Вона активно гастролювала, випустила чимало хітів, такі як "Не стій під вікном", "Дівчинка Русява" та "Попелюшка". Співачка виступала сама та іноді їздила у тури разом з сестрою - Наташею Корольовою. Нині Поривай мешкає у США разом з чоловіком Костянтином Осауленком.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських переклала українською "Красное вино".

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