Івана Алексєєва внесли до реєстру нібито через політичну діяльність.

Влада Російської Федерації поповнила список фізичних осіб, яких визнали іноагентами. До реєстру потрапив популярний виконавець Іван Алексєєв, який відомий як Noize MC.

Відповідне рішення Міністерства юстиції РФ оприлюднили в п'ятницю, 18 листопада. Всього в список внесли шість осіб, серед яких журналісти, політик та правозахисник.

Зазначено, що причина внесення до реєстру - політична діяльність. Крім того, в якості джерела фінансування вказана Україна.

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Позиція Noize MC щодо війни проти України

Музикант неодноразово висловлювався проти війни Російської Федерації проти України. Після повномасштабного вторгнення російської армії на українську територію Noize MC виїхав до Литви. У Європі він став виступати з благодійними концертами, щоб допомагати українцям.

Крім того, 4 липня виконавець виступав у Ташкенті. На концерті він згадав звірства російської армії в Київській області та Маріуполі.

"Коли з Бєлгорода полетіли ракети, я знав, що вони повернуться. Сьогодні, на жаль, це сталося. Моє улюблене рідне місто обстріляли. Що я відчуваю з цього приводу? Рівно те ж саме, що я відчував, коли обстрілювали Київ, Харків, Маріуполь, коли я дізнавався новини про Ірпінь, Бучу.",- заявив Noize MC.

Також в інтерв'ю Юрію Дудю він сказав, що з болем у серці сприймає те, що зараз відбувається у світі, особливо в Україні.

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