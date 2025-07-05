Про своє возз'єднання Галлагери оголосили в серпні 2024 року і відтоді фанати гурту чекали концертів своїх кумирів.

У Великій Британії стартувало супертурне легендарного рок-гурту Oasis, який возз'єднався. Брати Ліам і Ноель Галлахери вийшли на сцену в Кардіффі разом після перерви, довжиною в 16 років.

Цей концерт проходив за повного стадіону і брати Галлахери виконали свої головні хіти. Вони не лаялися на сцені, і навіть в один з моментів взялися за руки.

Після цього виступу Oasis продовжить світове турне, в рамках якого дасть 41 концерт, повідомляє Бі-бі-сі. Турне називається Oasis Live '25. Тільки в Манчестері - рідному місті гурту, пройде 5 концертів.

Про своє возз'єднання Галлагери оголосили в серпні 2024 року і відтоді фанати гурту чекали на концерти своїх кумирів.

Створення, розпад і повернення гурту

Гурт створили 1991 року брати Ноель і Ліам Галлахери. Старший, Ноель - гітарист, автор більшості пісень і продюсер гурту, молодший, Ліам - вокаліст.

Oasis став однією з найвпливовіших і комерційно успішних груп 1990-х років.

Хіти Live Forever і Wonderwall увійшли до світової класики поп-музики XX століття. Альбоми гурту продавалися десятками мільйонів примірників по всьому світу.

Їхній розпад 2009 року став однією з найскандальніших подій у світі музики. Перерву в їхній музичній кар'єрі пов'язують із конфліктом між братами, причина якого залишається невідомою.

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