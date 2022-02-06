Попри очікування фанатів Нацвідбору, артиста та продюсера Андрія Данилка серед членів журі цьогоріч не буде.

Суспільний мовник оголосив третього члена журі Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2022. Оцінюватиме конкурсантів співачка Джамала.

Про це повідомили на сайті Суспільного.

Співачка зраділа запрошенню та радо відгукнулася.

"Приємно повернутися до Нацвідбору знову в телевізійному форматі. Це дуже прикольно", – сказала переможниця Євробачення-2016.

Зірка наголосила, що такий формат відбору з 2016 року дав поштовх не лише представникам України на Євробаченні, але й розвитку української музики в цілому.

Джамала зазначила, що саме завдяки Національному відбору, українці відкрили для себе багато нових імен.

"Мені здається, цей відбір – не виняток. Крутий склад учасників", – додала співачка.

Джамала пообіцяла, що оцінюватиме всіх конкурсантів за своїм баченням.

Попри очікування фанатів Нацвідбору, артиста та продюсера Андрія Данилка серед членів журі цьогоріч не буде. Разом з Джамалою конкурсантів оцінюватимуть Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто вестиме фінал нацвідбору на Євробачення 2022.

Зазначимо, фінал національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00. А сам конкурс Євробачення 2022 пройде в Турині. Два півфінали відбудуться 10 і 12 травня, а фінал - 14 травня.

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