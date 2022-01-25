Українського співака та фіналіста нацвідбору на Євробачення 2022 LAUD дискваліфікували через те, що його пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році. А це порушує правила національного відбору.
Тож LAUD не братиме участі у фіналі нацвідбору 12 лютого. Замість нього візьме участь Barleben з піснею Hear My Words, повідомляє "Суспільне".
Згідно з правилами нацвідбору на Євробачення, пісня має не оприлюднюватися, не виходити в реліз та/або не виконуватися публічно, не бути доступною для громадськості та не використовуватись у жодних комерційних цілях до 1 вересня 2021 року.
Тож оргкомітет нацвідбору провів додаткову перевірку й виявив, що пісня Head Under Water була опублікована її автором Деніелем Ботінгом на його YouTube-каналі e 2018 році.
"Правила Національного відбору включають чітке обмеження на будь-яке оприлюднення", — сказав продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ" Олексій Гончаренко.
Сам LAUD пояснив, що пісня Head Under Water була записана у 2018 році, але з того часу пройшла значну обробку: "З 2018 року пісня пройшла значну переробку, в неї з’явились нова форма, аранжування".
За словами співака, єдиний офіційний реліз пісні відбувся у грудні 2021 року у його другому сольному альбомі DUAL.
Тож список фіналістів нацвідбору на Євробачення 2022 такий:
- Alina Pash - "Тіні забутих предків"
- Barleben - Hear My Words
- Cloudless - All be alright
- Kalush Orchestra - Stefania
- Michael Soul - Demons
- Our Atlantic - Моя Любов
- Roxolana - GIRLZZZZ
- Wellboy - Nozzy Bossy
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Раніше було оголошено імена ведучих національного відбору на Євробачення 2022. Цьогоріч нацвідбір вестимуть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко.