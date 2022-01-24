Оголошено імена ведучих національного відбору на Євробачення 2022 - найпопулярнішого музичного конкурсу.
Цьогоріч нацвідбір вестимуть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко. Про це під час прямого ефіру оголосив Олексій Гончаренко, генеральний продюсер Friends Production.
"Ведучою основної сцени буде Марія Єфросиніна, а за лаштунками буде талісман українського Євробачення Тимур Мірошниченко", - сказав Гончаренко.
Нагадаємо, Єфросиніна вела Євробачення 2005 року в Києві, а Тимур Мірошниченко - в 2017-му.
Як повідомлялося, 24 січня "Суспільне" оголосило фіналістів національного відбору на Євробачення 2022.
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Хто пройшов до фіналу нацвідбору:
- Alina Pash "Тіні забутих предків"
- Cloudless "All be alright"
- Kalush Orchestra "Stefania"
- Laud "Head Under Water"
- Michael Soul "Demons"
- Our Atlantic "Моя Любов"
- Roxolana "GIRLZZZZ"
- Wellboy "Nozzy Bossy"
Зазначимо, фінал національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00.
А сам конкурс Євробачення 2022 пройде в Турині. Два півфінали відбудуться 10 і 12 травня, а фінал - 14 травня.