Оголошено імена ведучих національного відбору на Євробачення 2022 - найпопулярнішого музичного конкурсу.

Цьогоріч нацвідбір вестимуть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко. Про це під час прямого ефіру оголосив Олексій Гончаренко, генеральний продюсер Friends Production.

"Ведучою основної сцени буде Марія Єфросиніна, а за лаштунками буде талісман українського Євробачення Тимур Мірошниченко", - сказав Гончаренко.

Нагадаємо, Єфросиніна вела Євробачення 2005 року в Києві, а Тимур Мірошниченко - в 2017-му.

Як повідомлялося, 24 січня "Суспільне" оголосило фіналістів національного відбору на Євробачення 2022.

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Хто пройшов до фіналу нацвідбору:

  • Alina Pash "Тіні забутих предків"
  • Cloudless "All be alright"
  • Kalush Orchestra "Stefania"
  • Laud "Head Under Water"
  • Michael Soul "Demons"
  • Our Atlantic "Моя Любов"
  • Roxolana "GIRLZZZZ"
  • Wellboy "Nozzy Bossy"

Зазначимо, фінал національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00.

А сам конкурс Євробачення 2022 пройде в Турині. Два півфінали відбудуться 10 і 12 травня, а фінал - 14 травня.

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