Раніше ці зірки вже вели Євробачення - у 2005 та 2017 роках.

Оголошено імена ведучих національного відбору на Євробачення 2022 - найпопулярнішого музичного конкурсу.

Цьогоріч нацвідбір вестимуть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко. Про це під час прямого ефіру оголосив Олексій Гончаренко, генеральний продюсер Friends Production.

"Ведучою основної сцени буде Марія Єфросиніна, а за лаштунками буде талісман українського Євробачення Тимур Мірошниченко", - сказав Гончаренко.

Нагадаємо, Єфросиніна вела Євробачення 2005 року в Києві, а Тимур Мірошниченко - в 2017-му.

Як повідомлялося, 24 січня "Суспільне" оголосило фіналістів національного відбору на Євробачення 2022.

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Хто пройшов до фіналу нацвідбору:

Alina Pash "Тіні забутих предків"

Cloudless "All be alright"

Kalush Orchestra "Stefania"

Laud "Head Under Water"

Michael Soul "Demons"

Our Atlantic "Моя Любов"

Roxolana "GIRLZZZZ"

Wellboy "Nozzy Bossy"

Зазначимо, фінал національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00.

А сам конкурс Євробачення 2022 пройде в Турині. Два півфінали відбудуться 10 і 12 травня, а фінал - 14 травня.

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