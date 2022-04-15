До війни вони не раз грали у великих концертних залах по всій Україні.

У залі Київського вокзалу виступили ONUKA і Національний академічний оркестр народних інструментів (НАОНІ). До повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони неодноразово давали концерти в різних містах, збираючи повні зали.

Відео опублікувала в Instagram солістка ONUKA Наталія Жижченко.

"Напевно, під час гри я змогла відчути все, що не дозволяла собі осмислити з 24 лютого. Ледве дограла, і це чути. Але я і в черговий раз зрозуміла, що нас не подолати і дух наш Незламний. І це не патетика. Це практика", - прокоментувала свій виступ Жижченко.

Нагадаємо, у відомій пісні "Ленінграда" знайшли пророцтво, пов'язане з крейсером "Москва".

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