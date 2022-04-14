Уважні слухачі звернули увагу на деякі рядки з пісні "Почем звонят колокола".

Російська група "Ленінград" ще в 2012 році випустила пісню "Почем звонят колокола". Але тільки зараз українці звернули увагу на деякі рядки з цього треку, які могли виявитися пророчими.

У пісні є такі слова: "Москва згоріла". І якщо група співала про столицю країни-агресора, то слухачі порівняли це з російським крейсером "Москва", який 13 квітня був вражений береговим ракетним комплексом "Нептун" Військово-Морських Сил України.

"І через майже 10 років текст ще більш актуальний, нічого не змінюється", "Дивно, як можна було так випередити час", "Пророча пісня. Весна 2022", - пишуть користувачі в коментарях під відео.

Відзначимо, в пісні "Почем звонят колокола" також згадується про спалення Москви, правоохоронних органів і в цілому її жителів.

Нагадаємо, раніше український військовий виконав на бандурі "Ніч яка місячна" і став зіркою інтернету.

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